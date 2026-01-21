Abbiamo scoperto le chiavi per salvare il gaming VR al CES

HQ

Ogni tanto escono qualche successo VR: Half-Life: Alyx, Batman: Arkham Shadow, ma questi giochi non bastano a mantenere viva la speranza di un futuro completamente immerso. È chiaro che la VR rimane una nicchia, ma ha comunque molto potenziale.

Al CES di quest'anno, abbiamo parlato con il creatore di contenuti ed esperto di VR James Wynn su come questa esperienza di gioco possa vedere il successo che dovrebbe avere. Wynn riconosce che cose come un costoso allestimento completo e il mal d'auto sono un problema, ma vede una luce in fondo al tunnel per la VR.

"Meta sta andando molto bene nel portarlo a un mercato più ampio," disse Wynn. Vale probabilmente la pena notare che questa intervista è stata registrata prima che Meta sembrasse chiudere tutti i suoi studi di giochi VR. "Come ho detto, il mal d'auto deve essere migliorato. Ma onestamente, lascia che ritratti quello che ho detto. La cosa più importante è il marketing."

"Penso che vendere la VR sia molto interessante, soprattutto il modo in cui creo contenuti. Quindi raramente mostro gameplay in questo momento per i miei contenuti. Io metto soprattutto in mostra la tecnologia," spiegò. "Ma ho notato che con il marketing della VR è una cosa indossare il visore, un'altra è trasmettere quella sensazione nel visore agli altri. È una cosa guardare un trailer di gameplay e qualcun altro che muove le mani piuttosto che vendere l'idea di essere nel gioco. Quindi per me è più facile dire alle persone: ehi, hai visto Ready Player One? La gente lo prende subito dal latro. Quindi è così che la gente capisca e ami il concetto."

Forse allora dovremmo tornare a un approccio di marketing in stile anni '90 con la VR, e mostrare quanto possa essere bello e dove può portarti. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con James Wynn qui sotto per maggiori dettagli: