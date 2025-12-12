Abbiamo una visione migliore della storia di Saros ' nel trailer dei The Game Awards

HQ

In vista del suo lancio per il prossimo aprile, abbiamo avuto un'altra occhiata al nuovo roguelike di Housemarque Saros ai Game Awards, introdotto nientemeno che dalla star del gioco in persona, Rahul Kohli. Nel trailer, abbiamo avuto un'altra occhiata al gameplay, al mondo e alla storia.

Saros si svolge in un mondo di ambienti mutevoli, dove sembra che proprio l'ambiente cerchi di scombussolarti la testa e di romperti. Tuttavia, non lo permetteremo senza combattere, perché affronteremo il combattimento in terza persona frenetico di Saros più e più volte finché non lo padroneggiaremo.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieni d'occhio il lancio di Saros ' il 30 aprile 2026, esclusivo per PS5.