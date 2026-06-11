About Fishing trasforma l'angolazione pacifica in un orrore silenzioso

Di solito giochiamo a giochi di pesca per rilassarci. Lancia la lenza, aspetta un morso e tira il pesce a bordo. L'atmosfera è pacifica. Un senso di calma si posa su di lui. Ma la partita in arrivo About Fishing sembra andare in un'altra direzione. Qui, l'atmosfera è completamente diversa. Una inquietante, in effetti.

Il gioco è descritto come segue:

"About Fishing è un gioco mistero sulla pesca che fonde il ritmo calmo e meditativo della pesca con la tensione silenziosa della scoperta. Oscilla tra serenità e inquietudine, mentre ogni presa ti avvicina a scoprire ciò che si nasconde sotto."

È stato presentato durante il PC Gaming Show, dove è stato anche rivelato che esiste una demo disponibile per chiunque voglia provarlo. Il gioco è stato sviluppato da The Water Museum, e il suo creatore, Kevin, afferma di essersi ispirato a Shenmue e a Sega Bass Fishing.

Il gioco non ha ancora una data di uscita fissa ma è "in arrivo presto". Sarà rilasciato per PC e PlayStation 5. Un trailer è disponibile qui sotto.