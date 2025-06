Absolum Anteprima hands-on: Lancio il pugno!

Nel regno saturo dei roguelike di oggi, ci vuole un po' di lavoro per rendere unico e interessante un nuovo ingresso in questo genere affollato. In che modo Absolum cerca di distinguersi dalla massa? Beh, scambia il combattimento isometrico dall'alto verso il basso con una formula picchiaduro a scorrimento laterale, completa di splendide animazioni disegnate a mano e un mondo fantastico tanto splendido quanto intrigante.

Absolum si svolge in un mondo in cui la magia è agli sgoccioli. Gli eroi nascono da esseri potenti noti come Madri Radice, ma il Re Azra vuole sbarazzarsi della magia in tutte le sue forme. Potrebbe provare a dirci che il suo modo di fare è quello giusto nell'introduzione, ma la combinazione di colori nero e rosso sulla sua armatura ci dice che, almeno per ora, è tanto cattivo quanto i cattivi.

Lanciandoci direttamente nell'azione, Absolum ci fa scegliere tra uno dei due eroi - l'elfo armato di spada Galandra o il corpulento nano rissoso Karl - e iniziare subito a combattere per salvare nostra madre. Una volta fatto ciò, ci imbattiamo nel re malvagio in persona, che ci dà la nostra prima morte in questa esperienza roguelike, rimandandoci alla nostra base. Se hai familiarità con la struttura roguelike, sai cosa c'è qui. Potenzia le abilità, ottieni buff permanenti per la tua prossima corsa e passa alla corsa successiva. Sono tutte cose che puoi fare qui.

Durante le tue corse, scorrerai da sinistra a destra dello schermo, combattendo contro goblin, umani, nemici animali, nani non morti, funghi e altro ancora. Il combattimento è veloce e preciso, le animazioni belle ed espressive. È il più divertente che ho avuto con un picchiaduro da anni, poiché è semplicemente una gioia precipitarsi in avanti in un mucchio di goblin, lanciarne uno contro l'altro e poi combinare il resto nell'oblio. Gli attacchi sono semplici, con un attacco leggero e uno pesante che compongono alcune semplici combo, permettendoti di raccogliere mana prima di premere il grilletto giusto per la tua abilità. Karl è stato il personaggio con cui abbiamo trascorso più tempo, poiché mentre i rapidi combattimenti con la spada di Galandra erano molto divertenti, non c'è niente di meglio che colpire i nemici con i pugni.

Come molti roguelike, una volta sconfitto un gruppo di nemici in una determinata area, riceverai una ricompensa. I doni qui non sono troppo selvaggi - la maggior parte darà solo ai tuoi pugni o ad altre mosse un po' di danno in più attraverso un dono elementale - ma quando il nucleo del combattimento è così soddisfacente, non ha bisogno di essere migliorato molto. Inoltre, abbiamo avuto solo la possibilità di combattere nella prima area di Grandery, ed è probabile che le cose più folli arriveranno più tardi man mano che la sfida cresce.

Parlando di sfida, Absolum sembra ben bilanciato. Non è troppo difficile, al punto da farti venire voglia di arrenderti dopo un paio di corse, ma richiede l'uso degli strumenti difensivi a portata di mano. Saltare, deviare e schivare possono darti il sopravvento e, una volta che mi sono abituato a sfruttare al meglio una solida difesa e un attacco, sono stato in grado di completare la demo con il mio fidato compagno goblin al mio fianco. I compagni possono essere trovati dopo aver eliminato il tuo primo nemico d'élite, a meno che tu non stia giocando in cooperativa con un altro giocatore, ovviamente, e lungo la strada puoi anche trovare oggetti a terra da usare come oggetti da lanciare, dalle rocce alle granate. L'unico problema con questi oggetti è che usano lo stesso pulsante che usi quando interagisci con le porte, l'ambiente e altro ancora. Anche il pulsante del cruscotto è lo stesso della schivata e della deviazione, il che significa che a volte c'è un po' di imbarazzo nell'input.

È chiaro anche dal breve tempo che abbiamo avuto con Absolum che c'è una storia potenzialmente grande in attesa di essere portata alla luce. Si notano le anticipazioni del fatto che ci sia più di quanto sembri con l'ambientazione e il design artistico è bellissimo, come accennato. Come se stessi giocando nella tua serie di cartoni animati fantasy. Absolum mi fa dubitare a volte di dove dovesse essere un roguelike, però. Il concetto è divertente e sembra fresco nel genere, ma non è ancora chiaro se questo sia più un cedimento in un espediente che un gioco che doveva essere in questo spazio saturo.

Absolum è stata una sorpresa molto piacevole da giocare. Lo stile artistico mi ha immediatamente attirato, il combattimento mi ha fatto rimanere e l'impostazione narrativa mi ha fatto pensare anche dopo aver completato la demo. Ci sono alcuni elementi che forse sembrano un po' più essenziali, come i potenziamenti che ottieni in una corsa e quelli che equipaggi alla base. Anche i controlli di base erano un po' fastidiosi all'inizio, ma il breve tempo che abbiamo avuto con Absolum è stato un vero piacere, ed è un gioco che i fan dei picchiaduro, del fantasy e dei roguelike dovrebbero tenere d'occhio.