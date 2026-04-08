Absolum arriverà su Nintendo Switch 2 in una nuova versione fisica entro la fine dell'anno

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Tecnicamente, Absolum è già giocabile su Nintendo Switch 2, grazie al fatto che ha una versione Switch che puoi acquistare sull'eShop. Tuttavia, presto avrà un'uscita dedicata per la piattaforma Nintendo di nuova generazione, grazie a Silver Lining Interactive.

Come potete vedere nel video qui sotto, Absolum avrà una nuova edizione fisica su Nintendo Switch 2 nel terzo trimestre di quest'anno. Costerà £44,99 / €49,99, che è più del doppio del prezzo attuale su Steam. Tuttavia, ci sono speranze per alcuni miglioramenti delle prestazioni dalla versione Nintendo Switch. Inoltre, è stato confermato che non sarà una Game Key Card, ma offrirà ai giocatori l'intero gioco sulla cartuccia.

Absolum ha già conquistato molti giocatori, e Silver Lining Interactive aveva già pubblicato un'edizione speciale del gioco, che includeva merchandising. La nuova edizione Switch 2 sembra essere semplicemente la versione standard, quindi non aspettarti extra per il costo aumentato rispetto a Steam.