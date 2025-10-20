Absolum ha venduto oltre 200.000 copie nella sua settimana di lancio

HQ

Absolum di Dotemu, Guard Crush e Supamonks ha festeggiato più di 200.000 copie vendute. Dando il via a una nuovissima IP e dimostrando che le persone amano ancora un vecchio picchiaduro, il gioco ha impressionato sia la critica che i fan del genere.

Ambientato in un mondo fantastico conquistato da un re malvagio, giochi nei panni di uno dei quattro personaggi che cercano di abbatterlo. Con combo soddisfacenti e una struttura roguelike che significa che stai migliorando ad ogni corsa, Absolum ha impressionato su tutta la linea, e mentre 200.000 copie potrebbero non essere tanto quanto i 7 milioni che qualcosa come un Battlefield 6 può spostare, il fatto che si tratti di una nuova IP di uno studio più piccolo dovrebbe essere preso in considerazione.

Anche il genere dei picchiaduro è caduto in uno spazio piuttosto di nicchia negli ultimi anni, rendendo ancora più impressionante vedere le statistiche di lancio di Absolum. Abbiamo chiacchierato con una delle star di Absolum, Samatha Beart, alla Gamescom di quest'anno. Se vuoi sentirli pubblicizzare il gioco prima dell'uscita, puoi dare un'occhiata alla nostra conversazione completa qui.

In caso contrario, Absolum può essere trovato su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. Non si sa ancora nulla su una versione Xbox.