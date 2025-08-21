Absolum ottiene la data di uscita di ottobre e il nuovo trailer alla Gamescom

L'imminente Absolum è sviluppato da Dotemu, il team noto soprattutto per l'acclamato Streets of Rage 4. Durante la presentazione della serata di apertura della Gamescom, un nuovo trailer ha svelato lo stile artistico colorato e disegnato a mano del gioco e i combattimenti frenetici. I fan hanno anche ottenuto la tanto attesa data di uscita: il 9 ottobre, quando il gioco arriverà su PC, Playstation 4 e 5 e Switch.

La storia è ambientata a Talamh, un mondo distrutto da un cataclisma magico innescato da maghi assetati di potere. In seguito, la magia è diventata temuta dalla gente, permettendo al Re Sole Azra di prendere il controllo. Attraverso il suo Crimson Order, schiavizza i maghi e installa principi leali per governare le terre conquistate. A ribellarsi alla sua tirannia c'è l'alta incantatrice Uchawi e una piccola banda di ribelli che osano brandire la magia proibita sfidando il suo dominio assoluto.

Absolum è un picchiaduro a scorrimento laterale infuso di progressione roguelike, in cui ogni corsa rafforza i tuoi eroi. Finora sono stati rivelati quattro personaggi giocabili e l'ultimo trailer introduce per la prima volta il mago rana lancia-incantesimi Brome. Assicurati di dare un'occhiata al fantastico trailer qui sotto.