Absolum rivela che puoi accarezzare il cinghiale nel nuovo trailer di gioco

L'ultimo trailer di gioco di Absolum ci offre una buona occhiata alle frenetiche risse d'azione fantasy che affronteremo nel nuovo roguelike di Dotemu, Guard Crush e Supamonks.

Sebbene si tratti principalmente di un trailer di gioco, che mostra le abilità di combattimento del robusto nano Karl, della spadaccina elfica Galandra, dell'agile Cider e dello stregone Brome, diamo anche uno sguardo alla storia del gioco e ad altri elementi. La nostra missione è sconfiggere il Re Sole e per farlo dovremo combattere attraverso una serie di mappe, da soli o con un amico in modalità cooperativa locale.

Ci sono boss, miniboss, potenziamenti da mercanti, mercenari da assumere, mosse speciali, combo e altro ancora in Absolum. Anche le cavalcature, che non solo ti danno attacchi extra e una mobilità più rapida, ma possono anche essere accarezzate. Sorprendente.

Sarai anche in grado di plasmare il mondo secondo le tue decisioni, sbloccando diverse aree della mappa prima di affrontare finalmente il Re Sole.

Absolum uscirà il 9 ottobre per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC.