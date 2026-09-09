Absolum, uno dei migliori beat 'em up degli ultimi tempi, arriverà su mobile

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Absolum sta arrivando su nuove piattaforme. Il picchiaduro roguelike di Dotemu, Guard Crush e Supamonks arriverà su Android e iOS questo novembre.

Il gioco ti vede prendere il controllo di uno dei quattro eroi mentre combatti attraverso la terra fantastica di Talamh per affrontare il Re Sole Azra, che ha vietato tutta la magia e schiavizzato i maghi dopo un evento catastrofico causato da alcuni dei suoi simili. Absolum è stato completamente ridisegnato per mobile, con nuova interfaccia utente, controllo touch completo, obiettivi e altro ancora. Inoltre, se hai già acquistato il gioco, potrai continuare la partita in movimento o a casa. La progressione incrociata è disponibile su mobile e PC se usi lo stesso account Google Play Games.

La cooperativa online è menzionata nel comunicato stampa, ma non si sa se la cooperativa locale sarà una funzione nel lancio mobile. Il supporto per controller è disponibile, quindi è possibile. In ogni caso, Absolum arriverà su iOS e Android il 5 novembre, e se ti preregistri su Google Play o fai il preordine tramite l'App Store avrai il 30% di sconto.