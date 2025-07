Absolute Batman svela un'anteprima del nuovo design di Catwoman

HQ

Il fumetto di Absolute Batman ha appena rivelato il suo primo sguardo ufficiale alla sua nuova versione di Catwoman. Dalla sua rivelazione, Absolute Batman ha attirato molti fan dei fumetti grazie ai suoi design interessanti, tra cui la versione più robusta e ampia di Batman che abbiamo visto fino ad oggi.

Ora stiamo finalmente dando un'occhiata a un classico cattivo di Batman (o antieroe, a seconda del fumetto) in Catwoman. La femme fatale è certamente all'altezza delle iterazioni passate nel suo design per Absolute Batman, sfoggiando un lusinghiero completo di artigli di gatto che spuntano dalle nocche dei suoi guanti come Wolverine, una coda che quasi certamente funge anche da frusta e un elmetto di vetro sormontato da due orecchie di gatto nere.

Potrebbe non essere il design più selvaggio che abbiamo visto in Absolute Batman, ma sembra certamente unico per le Catwoman che abbiamo visto in passato. Catwoman apparirà nel 13° numero di Absolute Batman, che include anche la resa dei conti finale tra Batman e Bane.

