Absolute Universe della DC ha venduto 8,2 milioni di copie dal lancio

I fumetti di solito non vendono molto bene. Anche se possono avere disegni splendidi e grandi storie, vedere un fumetto vendere decine o centinaia di migliaia di copie è una grande vittoria. Tuttavia, forse oggi siamo in una sorta di rinascita per i fumetti, dato che l'Universo Assoluto della DC ha portato molti nuovi lettori.

Con il via nell'autunno 2024, l'Universo Assoluto è una sorta di dimensione tascabile in DC, permettendo a sceneggiatori e artisti di scatenarsi e ridefinire personaggi classici come Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter, Green Lantern, Hawkman e la star della serie Absolute Batman. Dal lancio della serie, The Hollywood Reporter ha appreso di aver venduto in totale 8,2 milioni di copie, con Absolute Batman che ne ha vendute circa 3 milioni.

Questo segna un anno straordinario per la DC, poiché milioni di persone mostrano interesse non solo per il suo nuovo e appariscente universo cinematografico, ma anche per la sua interpretazione cruda e fresca di alcuni dei suoi personaggi classici dei fumetti. Anche se non tutti i nuovi inizi nel fumetto si rivelano un successo (coff... New 52... coff), l'Universo Assoluto ha trovato un vincitore.

