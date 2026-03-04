Accendi un fuoco con il nuovo smartphone Oukitel che ha un accendifiamma di serie

HQ

Il Mobile World Congress di Barcellona non è esattamente un luogo dove aspettarsi di trovare prodotti robusti per l'aperto, qualcosa che possa resistere alla furia della natura o appiccare un incendio.

Ma è esattamente quello che può fare il nuovo WP63 di Oukitel. Sono ben noti per i loro telefoni da lavoro che sopportano abusi - e ora stanno lanciando un telefono con elemento riscaldante, non diversamente dall'accendino delle auto più vecchie. Questo è rivolto a chi deve accendere un fuoco senza fiammiferi e ne ha bisogno in fretta. L'elemento riscaldante è nascosto all'interno del telefono, poi esce e si riscalda in pochi secondi quando serve.

Per alimentare questo e assicurarsi che il dispositivo funzioni in ogni momento, ha una batteria da 20.000 mAh, non un errore di battitura, la stessa capacità di un power bank di fascia media, che è anch'essa una funzionalità che ha. Aiuta anche ad alimentare la luce integrata e alcuni altoparlanti molto potenti. Non è destinato solo all'uso all'aperto per gli escursionisti, ma anche per cantieri, lavori in aree dove energia e riscaldamento non sono stabili, o semplicemente come strumento di emergenza. Per i cantieri è disponibile anche un modello specifico in grado di rilevare il calore attraverso il cartongesso, il WP61.

Tuttavia, non vincerà alcun concorso di specifica. Il display a 120hz può essere da 6,7" e girare a 720p, ma serve un display ad alta durata per qualcosa di così robusto e hardcore, anche se questo e il prezzo non sono ancora disponibili - ma la maggior parte dei loro prodotti è classificata IP68 o IP69K, e sappiamo che utilizza un chipset Unisoc T8200.