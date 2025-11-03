L'accoltellamento di un treno nel Regno Unito è stato compiuto da un attentatore solitario, non dal terrorismo, dice la polizia

HQ

Le autorità britanniche hanno confermato che l'accoltellamento di massa su un treno nell'Inghilterra orientale sabato è stato effettuato da un singolo aggressore sabato, respingendo le precedenti preoccupazioni che potesse trattarsi di un incidente terroristico. Un uomo di 32 anni di Peterborough è stato arrestato dalla polizia armata dopo che il treno ha effettuato una fermata di emergenza a Huntingdon, mentre un secondo uomo inizialmente detenuto è stato rilasciato senza accuse.

L'attacco ha causato il ferimento di 11 persone, tra cui un membro del personale del treno che ha tentato di fermare l'aggressore ed è ora in pericolo di vita. La polizia ha elogiato il coraggio del membro dell'equipaggio, affermando che i filmati delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato azioni "a dir poco eroiche" che probabilmente hanno salvato più vite. Cinque dei feriti sono già stati dimessi dall'ospedale.

Indagine in corso

Le unità antiterrorismo hanno assistito nelle prime fasi delle indagini, ma le autorità hanno confermato che non ci sono prove che colleghino l'attacco al terrorismo. La polizia sta ora lavorando per stabilire gli eventi che hanno portato agli accoltellamenti e per capire i precedenti del sospetto. Sul posto è stato recuperato un coltello usato nell'attacco.

Il vice capo della polizia Stuart Cundy ha dichiarato : "La nostra indagine si sta muovendo a ritmo sostenuto e siamo fiduciosi di non cercare nessun altro in relazione all'incidente".

I testimoni hanno descritto scene caotiche sul treno, con un passeggero che ha detto alla BBC di aver visto sangue sulle sedie e sul pavimento mentre l'aggressore correva attraverso la carrozza. Un altro ha riferito di aver visto il sospetto agitare un grosso coltello prima di essere colpito con il taser dalla polizia.

Reazione nazionale

Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'incidente "spaventoso" e "profondamente preoccupante", mentre re Carlo si è detto "veramente sconvolto e scioccato". Il ministro dell'Interno Shabana Mahmood ha esortato il pubblico a evitare speculazioni online, citando i rischi di disinformazione a seguito di precedenti incidenti violenti.

I reati da coltello in Inghilterra e Galles sono aumentati notevolmente nell'ultimo decennio, con 54.587 reati segnalati l' anno scorso, tra i tassi più alti in Europa.