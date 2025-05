Accordo USA-Cina sui dazi, annunciata una pausa di 90 giorni Le azioni e il dollaro salgono dopo che entrambi i paesi hanno concordato di fermare temporaneamente l'escalation tariffaria.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Entrambi i paesi hanno concordato una pausa di 90 giorni sui dazi, un passo significativo verso l'allentamento delle tensioni commerciali. Di conseguenza, i dazi reciproci tra i due paesi sono destinati a diminuire drasticamente, aumentando la fiducia del mercato. L'accordo arriva dopo i colloqui ad alto livello a Ginevra, in cui entrambe le parti hanno delineato i piani per ulteriori negoziati. I mercati azionari stanno reagendo positivamente, con i futures sull'S&P 500 e sul Nasdaq che mostrano guadagni sostanziali, mentre il dollaro si è rafforzato lunedì. Le foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping appaiono sullo schermo di uno smartphone. 11.04.2025. New York, Stati Uniti // Shutterstock