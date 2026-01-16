Ace Combat 7: Skies Unknown supera i 7 milioni di copie vendute, continua a produrre in media 1 milione di copie all'anno

HQ

Se non siete troppo appassionati di giochi di combattimento aereo e combattimenti aerei, potrebbe sorprendere che la serie Ace Combat di Bandai Namco stia presto per introdurre il suo ottavo capitolo principale. Nel 2026, Ace Combat 8: Wings of Theve arriverà su PC e console, ma anche se non fosse così, probabilmente l'azienda giapponese non sarebbe troppo preoccupata dato che Ace Combat 7: Skies Unknown si sta rivelando uno dei suoi successi più costanti.

Dopo il lancio sette anni fa, il 18 gennaio 2019, il titolo sparatutto ha registrato una media di un milione di copie vendute all'anno da allora. E il 2025 non è stato diverso. Bandai Namco ha appena confermato, due giorni prima del settimo anniversario, che Ace Combat 7: Skies Unknown ha superato i sette milioni di copie vendute.

Oltre a questo, è anche confermato che la serie nel suo insieme ha ormai superato i 21 milioni di copie vendute, il che significa che Ace Combat 7 ha rappresentato un terzo del totale delle copie vendute. Con Ace Combat 8 quasi arrivati, la domanda ora è se il record annuale di Ace Combat 7 sarà mantenuto nel 2026.