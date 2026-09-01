Ace Combat 8 presenta la sua nuova modalità multiplayer in un ultimo trailer

HQ

Tra esattamente un mese, Ace Combat 8: Wings of Theve uscirà, che offrirà battaglie ad alta quota con caccia moderni, completa di una storia ispirata a Top Gun. Ma... come gioco d'azione moderno, deve offrire anche il multiplayer, ed è qui che entra in gioco il trailer di oggi.

Abbiamo ora ricevuto un video piuttosto consistente che mostra Ace Combat Online, una modalità multiplayer standalone con file di salvataggio separati e altre funzionalità, non molto diversa dalla configurazione di GTA Online. Il comunicato stampa descrive la premessa:

"Inizi il tuo viaggio come pilota mercenario appena assegnato a una base aerea. Prima di tutto—crea un avatar che rappresenti te stesso. Partecipa a una varietà di operazioni per guadagnare ricompense e personalizzare il tuo avatar. La base aerea funge da hub per i giocatori che può ospitare fino a 100 giocatori contemporaneamente. Unisciti a piloti da tutto il mondo, affronta missioni insieme e fatti un nome come pilota mercenario."

Ci sono due modalità di gioco principali: una è Co-Op Assault, dove due squadre da quattro giocatori competono ciascuna per completare missioni e ottenere il maggior numero possibile di punti. L'altra modalità si chiama Co-Op Warfare, dove due squadre (ancora una volta da quattro giocatori ciascuna) si affrontano.

Inoltre, ci sono altre funzionalità come eventi a tempo limitato, una lobby, oggetti sbloccabili e molto altro. Guarda il video qui sotto per una panoramica. Il gioco uscirà il 2 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.