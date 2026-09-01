Ace Combat 8 presenta la sua nuova modalità multiplayer in un ultimo trailer
Il apparentemente piuttosto ambizioso Ace Combat Online offre l'opportunità di giocare sia con che contro altri.
Tra esattamente un mese, Ace Combat 8: Wings of Theve uscirà, che offrirà battaglie ad alta quota con caccia moderni, completa di una storia ispirata a Top Gun. Ma... come gioco d'azione moderno, deve offrire anche il multiplayer, ed è qui che entra in gioco il trailer di oggi.
Abbiamo ora ricevuto un video piuttosto consistente che mostra Ace Combat Online, una modalità multiplayer standalone con file di salvataggio separati e altre funzionalità, non molto diversa dalla configurazione di GTA Online. Il comunicato stampa descrive la premessa:
"Inizi il tuo viaggio come pilota mercenario appena assegnato a una base aerea. Prima di tutto—crea un avatar che rappresenti te stesso. Partecipa a una varietà di operazioni per guadagnare ricompense e personalizzare il tuo avatar. La base aerea funge da hub per i giocatori che può ospitare fino a 100 giocatori contemporaneamente. Unisciti a piloti da tutto il mondo, affronta missioni insieme e fatti un nome come pilota mercenario."
Ci sono due modalità di gioco principali: una è Co-Op Assault, dove due squadre da quattro giocatori competono ciascuna per completare missioni e ottenere il maggior numero possibile di punti. L'altra modalità si chiama Co-Op Warfare, dove due squadre (ancora una volta da quattro giocatori ciascuna) si affrontano.
Inoltre, ci sono altre funzionalità come eventi a tempo limitato, una lobby, oggetti sbloccabili e molto altro. Guarda il video qui sotto per una panoramica. Il gioco uscirà il 2 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.