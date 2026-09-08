Ace Combat 8: Wings of Theve ha la campagna più lunga della serie

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Abbiamo recentemente avuto un primo sguardo all'aspetto multiplayer del prossimo Ace Combat 8: Wings of Theve, che sembra un'offerta ambiziosa che sicuramente sarà popolare. Per molti (la maggior parte?), però, la campagna è il principale richiamo della serie, e sembra che possiamo permetterci aspettative elevate.

In un'intervista con Inven (tramite Automaton), il direttore del marchio Ace Combat, Kazutoki Kono, condivide ora più dettagli sulla campagna e lascia intendere che sarà qualcosa di speciale. Se conosci la serie, probabilmente sai che la versione giapponese di Ace Combat 3: Electrosphere era enorme e ricca di contenuti mai pubblicati in Occidente, ed è di gran lunga il titolo più completo della serie. Quando gli viene chiesto direttamente come Wings of Theve si confronti con Electrosphere, risponde che il primo è, in un certo senso, in realtà più grande:

"Ace Combat 3 presentava uno scenario ramificato, mentre questo titolo segue una narrazione lineare. Tuttavia, all'interno di questa modalità campagna lineare, abbiamo puntato a riempire un ricco numero di missioni, una presentazione vasta e cutscene cinematografiche. In questo senso, il tempo di gioco dall'inizio alla fine sarà destinato a essere il più lungo nella storia della serie."

Ace Combat 8: Wings of Theve uscirà il 2 ottobre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.