Ace Combat 8: Wings of Theve offrirà "rendering fotorealistico del tuo aereo"

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È stato durante i The Game Awards dello scorso anno che Bandai Namco ha finalmente annunciato che era il momento di tornare alla serie aerea Ace Combat con un ottavo capitolo intitolato Wings of Theve. Questo sarà il primo nuovo gioco della serie in sette anni, quindi naturalmente da allora è successo molto.

Ora, Project Aces ha finalmente rivelato qualcosa di più e ha pubblicato un diario degli sviluppatori piuttosto consistente, e hanno anche pubblicato un comunicato stampa sul PlayStation Blog. Grazie a questo, ora sappiamo di più su come viene raccontata la storia, oltre ad alcuni dettagli sulla grafica:

"Per immergere davvero ogni giocatore, Project Aces ha ideato un'innovazione per la serie Ace Combat: una prospettiva in prima persona durante le scene della storia. Nuovi livelli di immersione sono possibili non solo grazie a questa nuova prospettiva, ma anche al grande salto in avanti nella renderizzazione fotorealistica del tuo aereo, dell'ambiente e, soprattutto, di quel grande cielo bellissimo che chiede proprio una battaglia."

La storia di Ace Combat 8: Wings of Theve ruota attorno all'invasione del paese immaginario di Sotoa della Federazione di Central Usea, altrettanto immaginaria, dove la forza d'élite Wings of Theve ha naturalmente un ruolo da svolgere. Lo squadrone è guidato dal leggendario pilota Rex, e tu sei il suo copilota, ma quando muore, sei costretto a assumerti la responsabilità di leader ed ereditare il suo nominativo.

Guarda il video impressionante qui sotto di quello che sembra essere un gioco d'azione emozionante con una grafica mozzafiato.