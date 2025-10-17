Ace Frehley, chitarrista dei Kiss, muore a 74 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss e una delle forze trainanti dietro l'elettrizzante ascesa della band negli anni '70, è morto all'età di 74 anni. Conosciuto per il suo personaggio "Spaceman" e il suo esplosivo lavoro chitarristico, Frehley ha contribuito a plasmare un suono e un'immagine che hanno spinto il rock in nuovi territori. La sua morte ha fatto seguito a una recente caduta nella sua casa, secondo i rapporti. Una parte fondamentale degli anni più celebrati dei Kiss, in seguito è tornato per la reunion del gruppo negli anni '90 e ha goduto del successo da solista con brani come New York Groove. Ora, la sua influenza continua a riecheggiare attraverso generazioni di musicisti rock. Riposa in pace, Ace Frehley.