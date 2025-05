AceFast AceFit Pro

Spesso può sembrare che la tecnologia abbia colpito un muro un po' creativo. Molti produttori concorrenti tendono a offrire prodotti che sembrano leggermente diversi e che ognuno fa anche cose leggermente diverse. I telefoni sembrano tutti in qualche modo simili, così come laptop, cuffie, fotocamere, televisori, sistemi di altoparlanti, auricolari, l'elenco potrebbe continuare. È proprio per questo che vedere qualcosa di un po' poco ortodosso può sembrare la mattina di Natale, e questo è esattamente il caso degli auricolari AceFast di AceFit Pro.

Si tratta di auricolari stereo True Wireless (TWS) che vengono montati sulla testa di chi li indossa tramite un design a gancio per l'orecchio che fondamentalmente avvolge l'orecchio dell'utente e non entra mai nel condotto uditivo. Se non hai familiarità con questo tipo di design, all'inizio può sembrare molto insolito da indossare, ma ha i suoi vantaggi... e alcune debolezze.

Per prima cosa, avere auricolari che non si inseriscono direttamente nel condotto uditivo riduce gli effetti che possono derivarne, ad esempio un aumento dell'accumulo di cerume e potenzialmente anche danni all'udito. Sono anche un po' più sicuri, nonostante non si sentano così. Quello che voglio dire è che se li colpisci mentre indossi una giacca o qualcosa del genere, non andranno da nessuna parte, a differenza di un auricolare più tipico che volerà fuori dall'orecchio e probabilmente atterrerà sul pavimento. Il problema è che avere una vestibilità che si appoggia sull'orecchio e non al suo interno significa che non ci si sente mai sicuri, anche se lo è. Sembra sempre che sia allentato e mai del tutto acceso correttamente, e anche la mancanza di una vestibilità sigillata porta la tua musica a essere riprodotta in qualche modo pubblicamente, mentre la soppressione dell'audio e la corretta cancellazione del rumore sono semplicemente impossibili da offrire.

Quindi, ancora una volta, è un po' un design misto da un punto di vista tecnico, come se sei un pendolare, forse qualcuno che viaggia spesso sui servizi ferroviari della metropolitana o viaggia in aereo, i sistemi di cancellazione del rumore in AirPods Pro, ad esempio, sono quasi una necessità. Il AceFit Pro non può competere su questo fronte e infatti mi spingerei fino a dire che faresti fatica a sentire la tua musica o l'audio in ambienti rumorosi a causa del modo in cui questi auricolari sono progettati. Ma, se ti trovi in circostanze più indulgenti, la qualità del suono offerta da questi auricolari è in realtà piuttosto buona e fornisce un profilo e una gamma completi anche a volume medio. Ancora una volta, puoi andare più in alto e ottenere un profilo sonoro ancora più ricco e coinvolgente, ma se ti trovi in uno spazio pubblico, chiunque ti sia vicino sarà in grado di sentire l'audio prodotto da questi auricolari, il che forse vanifica lo scopo di ciò che un auricolare mira a raggiungere in primo luogo, anche se AceFast afferma di avere un audio direzionale che previene le perdite.

Ma - e questo è il grande problema - questi sono considerati come AceFit Pro e ciò significa che sono costruiti prima di tutto per il fitness. Ora la perdita di audio e la mancanza di una guarnizione diventeranno un problema in una palestra affollata, ad esempio, ma altrove molto di ciò che fanno questi auricolari è molto ammirevole. La vestibilità significa che non dovrai preoccuparti di loro mentre corri o svolgi attività intense, il design leggero significa che puoi dimenticare che li stai indossando dopo un periodo di tempo e i ganci per le orecchie in silicone con anima in titanio e la protezione IP54 da polvere e impermeabilità significano che sono facili da pulire e resistono al sudore. In sostanza, sono ideali per il fitness, soprattutto se si considera il fatto che il modello Pro ti costerà poco meno di £ 110, che è meno della metà di quanto ti costerà acquistare un nuovo paio di AirPods Pro.

Questo mi porta anche ad alcune delle scelte di design più uniche e sottili che AceFast offre qui, cose che Apple probabilmente considererebbero come la prossima grande innovazione tecnologica se AirPods iniziasse a offrirla. Gli auricolari stessi sono dotati di illuminazione a LED che può essere attivata a piacimento, il che aiuta un po' a essere visibili in condizioni di scarsa illuminazione, che per il Regno Unito è praticamente sempre al di fuori dell'estate. La custodia ha un coperchio trasparente con un display digitale che consente di vedere in modo specifico la carica del 100% disponibile nella custodia attraverso i numeri luminosi. Se desideri cambiare i colori dell'illuminazione degli auricolari o della custodia, l'app in dotazione ha tutti gli strumenti per abilitarlo, con l'app che è anche incredibilmente snella e semplice da padroneggiare, cosa che molti concorrenti non possono quasi rivendicare. La mia unica lamentela sul design qui è che la porta di ricarica USB-C per la custodia si trova sulla sua base, il che rende un po' fastidioso ricaricare efficacemente. Sarebbe bello se supportasse la ricarica Qi? Certo, ma considerando tutte le altre caratteristiche e il prezzo più ragionevole, questa volta posso guardare oltre.

Andando avanti abbiamo la durata della batteria, che ho trovato davvero competitiva. AceFast afferma che questi offrono sei ore di carica sugli auricolari e poi fino a 25 ore in totale con la carica della custodia inclusa. Non ho avuto motivo di dubitarne, ed è più che sufficiente per me doverlo ricaricare solo una volta alla settimana circa, e di solito solo per un paio d'ore nella migliore delle ipotesi. Quindi, quando abbini tutto questo con la possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, il fatto che gli auricolari possono funzionare senza bisogno di essere vicini alla custodia e l'aspetto sottile che non risalta e ti fa sembrare come se appartenessi al ponte del Starship Enterprise, c'è molto da apprezzare qui. I controlli touch sono un po' fastidiosi? Indubbiamente. Ma quando non sono su piccoli gadget come gli auricolari? Riporta i pulsanti!

Tutto sommato, gli auricolari AceFast AceFit Pro sono un gadget molto convincente e interessante con molti motivi per prenderne un paio. La cosa principale da notare con questi è che questi sono costruiti per circostanze abbastanza specifiche e mancano di parte della versatilità che gli auricolari in-ear possono fornire. Ma se ti va bene e vivi in una parte più tranquilla del mondo, non sbaglierai di molto con questi auricolari per il fitness.