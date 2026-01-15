Acer aggiorna i laptop da gaming con nuovi processori Intel

HQ

Acer ha utilizzato il CES 2026 per lanciare versioni aggiornate delle loro serie di laptop da gaming Predator e Nitro, insieme a numerosi aggiornamenti aggiuntivi e naturalmente a un grande supporto all'IA.

I tre modelli principali erano

-Predator Helios Neo 16S AI

- Acer Nitro V 16 AI

- Acer Nitro V 16S AI

Il Predator Helios Neo 16S AI ha fino a un processore Intel Core Ultra 9 386H e una NVIDIA RTX 5070 che supporta il nuovo aggiornamento DLSS 4.5 di Nvidia, ed è alloggiato all'interno di un telaio metallico da 18,9 mm in metallo.

Il Predator presenta un display OLED 16" 1600p, 165Hz, 1ms con copertura PCI-D3 al 100%.

Il sistema di ventole AeroBlade 3D di quinta generazione con pasta termica in metallo liquido gestisce il raffreddamento, mentre la memoria può arrivare fino a 64 GB DDR5 e fino a 2 TB di memoria NVMe.

La serie Nitro è descritta come una gamma di opzioni di prestazioni e portabilità per i giocatori occasionali e gli utenti attenti al valore" e dispone di processore Intel Core Ultra 7 355 e la stessa scheda grafica RTX 5070, ma con metà memoria e lo stesso spazio di archiviazione.

Hanno anche annunciato un modello slim con quasi la stessa hardware.

