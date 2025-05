Acer Aspire AI 14" (2025)

HQ

Il mercato dei laptop, soprattutto quelli al confine con gli ultrabook, è sempre stato agguerrito e, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, non è esattamente migliorato.

Il Aspire AI 14 è l'interpretazione di Acer su quanto dovrebbe costare e come dovrebbe essere fatto. Ed è avvolto in un elegante guscio di alluminio, è così leggero e sottile che non sembra così, ma in una vita quotidiana in cui ogni grammo deve essere rasato, è utile. In cambio, siamo scesi a 1.400 grammi.

La nostra copia di recensione differisce in modo significativo da quella che troverai presso il tuo rivenditore di computer locale: aveva uno schermo IPS noioso invece di OLED e la versione IPS non è per qualche motivo disponibile localmente. Ma a meno che Acer non utilizzi un fornitore diverso da tutti gli altri, lo schermo dovrebbe offrire colori e un'esperienza utente eccezionali.

Per il resto, il resto era abbastanza standard. La nostra versione è stata fornita con CPU da 258 V di Intel e una GPU da 140 V, display WUXGA da 14" con touch, 32 GB LPDDR5X e NVMe da 512 GB. Il modello più vicino che si può acquistare è un'edizione con un disco rigido da 1 TB e, come detto, OLED, che offre il 100% DCI-P3, un tempo di risposta di 1 ms e, non ultimo, un discreto livello di nero e colore - costa circa 850 euro. Ma... 60 Hz nel 2025, secondo me non va bene. Tutto ciò che è inferiore a 120 Hz non deve essere venduto. La batteria è da 65 Wh, che non sembra molto, ma quando tutto è ottimizzato per un basso consumo energetico, dovrebbe andare bene. È promessa una durata della batteria fino a 22 ore. Abbiamo 20 ore, ma dipende molto da cosa ne fai. Non appena deve funzionare correttamente, la durata della batteria si riduce rapidamente.

I PC AI sono una cosa divertente, ma in questo caso sono caratterizzati da un pulsante di assistente AI dedicato e da un mucchio di piccoli programmi che fondamentalmente ti impediscono di andare online e utilizzare le offerte di altre persone. Un esempio eccellente è Microsoft Cocreator, che rende l'arte dell'IA generativa su cui si ha molto più controllo, ma puzza ancora di IA. Anche se ora c'è un bel schermo OLED su cui visualizzarlo.

Tutto ciò che ha a che fare con l'IA dovrebbe essere menzionato in TOPS (Tera Operations Per Second) - e tutto suona alla grande: una NPU con 48 TOPS, più una scheda grafica con 67 TOPS AI. Fino a quando non ti rendi conto che la scheda grafica RTX 4090, che si avvicina ai tre anni, offre 1.300 TOPS. Questi numeri sono più paragonabili a un chip mobile con steroidi. Certo, se fai molto lavoro di intelligenza artificiale, ha senso scegliere qualcosa con una scheda grafica che ha una valutazione TOPS superiore a 50, ma forse dovresti prendere in considerazione un laptop più pesante ma più potente.

Abbiamo ottenuto alcuni benchmark decenti su di esso - oltre 2.700 in Geekbench 6 a single core, e Steel Nomad Lite da 3D Benchmark - che è fatto specificamente per questo tipo di computer - ha raggiunto poco più di 3.700. Questo è abbastanza ragionevole e più o meno alla pari con computer simili. Il multithreading, d'altra parte, è tutt'altro che ottimale, quindi non c'è bisogno di parlarne, ma con questo tipo di computer probabilmente non significa molto. Ed era praticamente alla pari con altri modelli simili.

Uno dei luoghi in cui ha senso è la videochiamata. Offre effetti, sfondi sfocati (migliori di molte webcam) e sottotitoli automatici per la lingua inglese. Sfortunatamente, non sono riuscito a parlare con nessuno con un dialetto locale spesso, anche se sarebbe stato divertente. Sia Microsoft che Acer sono in competizione per lo stesso tipo di sistemi di intelligenza artificiale, il che è divertente, ma anche un po' strano. Funzionano molto bene insieme e, senza essere troppo negativo, posso dire che la webcam ha bisogno di un piccolo aiuto. Mi ha un po' sorpreso, soprattutto se non c'è molta luce ambientale, ma l'IA deve essere migliore.

Il computer è progettato per essere online per la maggior parte del tempo. Non preoccuparti, ha anche l'intelligenza artificiale locale, ma c'è anche molta connettività. Ma mentre questo è stato pensato, qualcosa di più essenziale è stato dimenticato: la tastiera. Ci sono due porte USB, ma nessuna connessione Ethernet. Probabilmente non c'era spazio, e lo spazio è probabilmente il motivo per cui la tastiera con un bel sfondo bianco è, beh, mediocre, se devo essere gentile. È alla pari con quello che si ottiene per un tablet e la concorrenza non è molto migliore, ma vorrei che qualcuno spendesse soldi per il modo principale in cui si utilizza il computer. Il suono è così poco importante che non ci si preoccupa nemmeno di inserirlo nelle specifiche, il che è probabilmente una buona cosa in quanto si dovrebbe utilizzare il Bluetooth 5.3 del computer o collegare un auricolare, perché gli altoparlanti integrati sono spazzatura.

Ma tieni presente che questo tipo di computer non è rivolto ai giochi hardcore. È rivolto allo studio serio e in particolare all'uso aziendale, dove un computer leggero e altamente portatile con intelligenza artificiale per la produttività è essenziale. E nonostante le specifiche - per la classe - piuttosto pesanti, il prezzo è in realtà abbastanza ragionevole. Tutto sommato, un lancio niente male, quasi solido in una classe di prodotti in cui ci sono molte opzioni.