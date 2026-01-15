Acer lancia un monitor da gaming a 1000Hz e un nuovo proiettore

HQ

Acer è arrivata al CES 2026 con un gran numero di nuovi prodotti, e ecco alcuni dei più orientati al gaming, anche se ci sono molte altre alternative interessanti:

Il primo è il Predator XB273U F6, un monitor da gaming a 1.000 Hz quando è a 720p, con 1400p visualizzato a 500 Hz. È IPS 1440p, con 95% DCI-P3 e luminosità di 350 nit, tuttavia il prezzo è attualmente sconosciuto. I prezzi sono previsti intorno ai 900 euro.

È disponibile un modello da 34" X34 F3 che raggiunge i 360 Hz a 3440x1440p, ma si tratta di un QD-OLED con tempo di risposta di 0,03ms e AMD FreeSync, 500 nits di luminosità di picco, supporto colore DCI-P3 al 99% e 10 bit, e altoparlanti da 5 Watt nel telaio. Per quanto riguarda i pannelli OLED, il prezzo è ancora ragionevole a 1.200 euro.

Per quanto riguarda i proiettori, Acer è arrivato in modo potente con il Vero HL1820, 4K HDR, con laser RGB, offrendo il 106% di gamma di colori BT.2020. Tuttavia, a 1080p può raggiungere 240 Hz con solo 4,2ms di risposta, rendendola completamente funzionale per il gaming moderno, e per un uso più occasionale ha un altoparlante da 15 watt.

Per facilità di installazione e posizionamento offre uno zoom ottico 1,6x, correzione trapezoidale e alta tensione su tutti e 4 gli angoli, e il laser offre fino a 30.000 ore di utilizzo, unite alla classificazione IP6X poiché è molto resistente alla polvere che si infiltra nell'elettronica, una piaga per chi ha provato a fare un home cinema. Il proiettore da 1.500 euro arriverà a marzo, mentre gli altri arriveranno nel terzo trimestre.