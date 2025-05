AceZone A-Blaze

AceZone è diventato rapidamente uno dei preferiti del team editoriale di Gamereactor, non solo perché adotta un approccio più intuitivo per i consumatori con frequenti aggiornamenti del firmware, ma perché le cuffie sono viste più come una piattaforma che come un prodotto finale, ed è una piattaforma che può essere aggiornata e apprezzata per molti anni. Oh, e la qualità del suono è anni luce avanti rispetto al resto del mercato.

Ridurre il prezzo senza compromettere la qualità è un esercizio difficile, ma sono riusciti a creare una versione domestica dell'auricolare professionale A-Rise. Si chiamava A-Spire - e una nota a margine: ad un certo punto probabilmente finiranno i nomi con questo approccio. La versione wireless del A-Spire è attualmente la mia cuffia da gioco preferita, ma non è economica, quindi è stato con curiosità che abbiamo avuto modo di provare l'ultima e più economica versione, il A-Blaze.

Dietro il tipico esterno, che in genere è coerente con la filosofia di design di AceZone - è quasi come se qualcuno si fosse reso conto che anche gli adulti possono giocare ai videogiochi - le cuffie sono costruite attorno a un potente chip DSP con cancellazione del rumore, che funziona molto bene, anche sul posto di lavoro. In effetti, lo sto portando al lavoro da alcune settimane, con mia grande gioia. I cuscinetti auricolari possono essere cambiati, la batteria ha una durata di 45 ore e tutto è controllato non con i driver - che schifo - ma tramite un'app per telefono, quindi nessuna risorsa di sistema viene prelevata dal computer. Un approccio un po' diverso rispetto ai driver da 6.800 MB che di solito dobbiamo scaricare.

Personalmente, sono molto affezionato alla loro funzione di equalizzazione personalizzata, che gestisce 8 bande, ma la maggior parte delle persone probabilmente utilizzerà le impostazioni specifiche del gioco. Penso che sia un buon servizio che tu possa scegliere tra i preset in questo modo. Non è una novità rivoluzionaria, ma penso che dovrebbe essere qualcosa di standard.

L'ANC avviene tramite un sistema ibrido, in cui un paio di solidi padiglioni auricolari hanno sia un microfono interno che esterno, e funziona brillantemente. L'approccio di AceZone è che, essendo in grado di sentire chiaramente i piccoli suoni nel gioco, sarai in grado di sentire il tuo avversario prima che tu lo facessi altrimenti. Citano anche una cifra di 0,3 ms dai loro test interni. Il suono è esclusivamente wireless, sia con onde radio che con Bluetooth. D'altra parte, c'è un dongle incluso in modo che anche la tua PlayStation funzioni con esso.

Premono molto e sono abbastanza saldamente in posizione, ma non te ne accorgi davvero finché non li togli. Questo li rende eccezionalmente adatti per l'headbanging, o qualsiasi cosa tu faccia che muove molto la testa in una volta. Ma si sentono abbastanza leggeri, nonostante il loro peso di 270 g sia proprio al limite.

A-Blaze è molto modellato su A-Spire Wireless, e non solo l'aspetto, ma anche l'interno. Devo mettermi a dura prova e sottolineare che questi due prodotti sono molto diversi. Dopotutto, A-Spire Wireless costa quasi il doppio del A-Blaze, che costa solo £ 170, che è quasi la metà del prezzo nel mondo moderno, dove sia le cuffie da gioco che le tastiere possono facilmente costare £ 250 + ciascuna. Tuttavia, AceZone dovrebbe essere lodato per essere onesto su come A-Blaze si confronta con gli altri suoi prodotti. Come mostrano le recensioni di AceZone, è principalmente il microfono che manca, non solo perché manca delle impostazioni di equalizzazione, ma generalmente non è nemmeno della stessa qualità di A-Spire Wireless, inoltre mentre il parlato è chiaro, è un po' più metallico rispetto ai modelli più grandi. Ma se sei come me e non parli molto, soprattutto quando giochi, non ha molta importanza. D'altra parte, A-Blaze utilizza un tipo più economico di microfono Omni MEMS, quindi forse non è sorprendente.

Anche il chip e la piattaforma DAC sono stati risparmiati, in minima parte, ma i dispositivi stessi sono identici. Ciò significa che ottieni AptX HD e AptX Lossless, che è qualcosa con cui anche le cuffie costose hanno ancora difficoltà.

AceZone è impegnata a spiegare perché il modello più grande è migliore e più costoso, ma non coglie il punto, ovvero che la qualità del suono del A-Blaze batte la maggior parte degli altri sul mercato. È cristallino e una delle poche cuffie in cui la gamma media non è nascosta. È un profilo sonoro significativamente diverso da quello che troverai altrove, non solo perché vuoi che la tua musica suoni meglio (cosa che fa), ma perché questo è un suono funzionale. E solo per questo motivo, non ho problemi con il microfono che non è allo stesso livello, soprattutto quando la durata della batteria è vicina alle 45 ore nonostante l'uso intenso.

Al momento sto lottando per vedere chi potrebbe fare un auricolare migliore allo stesso prezzo.