Achraf Hakimi nega le accuse di stupro e dice di essere stato falsamente accusato

Achraf Hakimi, sesto posto al Pallone d'Oro per il suo lavoro difensivo al Paris Saint-Germain, ha parlato dopo essere stato incriminato dalla procura per stupro. È stato accusato di stupro da una donna di 24 anni nel febbraio 2023. Lo scorso agosto, l'accusa di Nanterre ha chiesto che il calciatore marocchino fosse portato davanti a un tribunale penale. Se scoprono che ci sono prove sufficienti per processarlo in un caso penale, potrebbe affrontare 15 anni di carcere.

In un'intervista pubblicata di recente su Clique, Hakimi nega ancora una volta le accuse e afferma di essere vittima di bugie e di un complotto per ricattarlo. La donna, dopo essersi incontrata su Instagram, racconta che Hakimi ha iniziato a baciarla e toccarla senza consenso, e l'ha costretta a fare sesso.

Hakimi, che ha divorziato dall'attrice Hiba Abouk poco dopo essere stato accusato nel febbraio 2023, ha detto che è molto difficile per lui. "Fa male alla mia famiglia, ai miei figli, che sono giovani e non sanno cosa sia Internet o la lettura. So che a un certo punto della loro vita leggeranno delle cose, e per me, vedere che qualcosa sul loro padre è stato scritto e per di più è una bugia non è di buon gusto, e la verità è che non glielo auguro".

Hakimi dice di fidarsi della giustizia e di aver collaborato con la polizia, a differenza dell'accusatore, e si lamenta di come la stampa parli senza saperlo e stia danneggiando la sua dignità, sostenendo di essere stato accusato falsamente. "Penso che ci siano molte persone nel mondo del calcio che si approfittano di noi. E se non hai persone intorno a te, queste cose ti accadono. Ora la mia cerchia è così piccola che non lascio entrare nessuno."