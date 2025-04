Acquista un titolo Lego e ricevine quattro gratis su Xbox

HQ

Lego e Microsoft stanno eseguendo un tipo di vendita leggermente diverso in questo momento su diversi giochi Lego. Puoi acquistare un gioco e ottenerne quattro gratuitamente. L'offerta non si applica a tutti i titoli Lego, ma comunque a un numero significativo, e se piacciono a te o a qualcuno vicino a te, è un'occasione d'oro per fare scorta a buon mercato.

Tuttavia, l'offerta è disponibile solo su console Xbox e puoi trovarla nella scheda Deals su Microsoft Store. Affrettatevi a fare un affare, l'offerta è valida fino al 15 aprile, quindi cogliete l'occasione per ottenere un po' di intrattenimento pasquale a buon mercato.