Activision banna i cheater di Black Ops 7 entro 30 minuti

Come riportato ieri, la beta di Call of Duty: Black Ops 7 non è iniziata nel migliore dei modi, essendo stata invasa dai cheater a poche ore dal lancio. Tuttavia, Activision ora afferma di essere riuscita a bannare la maggior parte di queste persone entro soli 30 minuti dall'accesso. Secondo l'azienda, il 97% di tutti i cheater rilevati viene immediatamente rimosso dal sistema e meno dell'1% riesce addirittura a partecipare a una singola partita prima di essere espulso.

L'arma principale di Activision in questa lotta si chiama Ricochet, il sistema anti-cheat interno dell'editore che è stato recentemente aggiornato con controlli automatici, verifica TPM 2.0 e altre misure di sicurezza progettate per identificare e rimuovere attività non autorizzate alla velocità della luce.

Inoltre, Activision afferma di aver chiuso più di 40 organizzazioni che sviluppano, vendono o distribuiscono software cheat. Questi sforzi, afferma la società, si intensificheranno fino al lancio completo di Black Ops 7.

Stai giocando a Black Ops 7 e hai notato qualche cheater?