Activision Blizzard sotto accusa per il presunto uso dell'arte dell'IA nella nuova collaborazione Diablo x Hearthstone

Activision Blizzard è stata accusata di aver utilizzato l'arte generata dall'intelligenza artificiale per promuovere la sua imminente collaborazione tra il titolo mobile Diablo Immortal e Hearthstone. L'evento Heroes of the Hearth si svolge dal 30 luglio al 27 agosto e vede potenti carte di Hearthstone arrivare a Sanctuarium.

Inoltre, se partecipi all'evento, ottieni un dorso di carta aggiuntivo in Hearthstone. L'evento in sé non è così controverso, ma l'arte che utilizza lo è certamente. Qualche tempo fa, l'utente di Reddit lpyreable ha pubblicato un'immagine con segni che indicavano che era stata generata dall'intelligenza artificiale.

Questo post ha attirato molta attenzione nei giorni da quando è arrivato per la prima volta online, e ora molti fan stanno scegliendo di smettere di acquistare oggetti in entrambi i giochi o stanno scegliendo di spendere i loro soldi per creatori che non utilizzano l'intelligenza artificiale generativa.

Activision Blizzard non ha ancora risposto alle accuse, ma è improbabile che tutti gli utenti se ne preoccuperanno. Il problema dell'IA generativa e dell'intelligenza artificiale "artistica" è che man mano che diventa più comune e più difficile da individuare, verrà ignorata e accettata dalla maggior parte delle persone, e potrebbe diventare la nuova norma per risparmiare denaro speso in veri artisti per grandi aziende come Activision Blizzard.