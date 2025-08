Activision non è preoccupata per Battlefield 6: "Call of Duty è troppo grande per fallire"

HQ

Nonostante Battlefield 6 stia attualmente creando molto scalpore tra i giocatori online, secondo quanto riferito, Activision non è minimamente preoccupata di come potrebbe influenzare la loro gallina dalle uova d'oro: Call of Duty. Secondo fonti che conoscono il pensiero interno dell'azienda, Activision sta effettivamente tenendo d'occhio le chiacchiere online, ma non crede che Battlefield 6 sarà in grado di sfidare la supremazia di Call of Duty.

Si dice che la leadership di Activision sia fiduciosa nella loro posizione, sostenendo che il franchise è semplicemente "troppo grande per fallire". Insider anonimi hanno anche rivelato che i prossimi quattro titoli di Call of Duty sono già in cantiere e si prevede che rimarranno la potenza finanziaria che spinge avanti Activision, proprio come negli anni precedenti.

Internamente, c'è una forte fiducia nel titolo di quest'anno. Call of Duty: Black Ops 7 è descritto come il prossimo grande passo del franchise, anche se il suo sviluppo non è stato privo di ostacoli. Dal punto di vista tematico, Black Ops 7 sembra atterrare vicino a Battlefield 6, ambientato in un'ambientazione del prossimo futuro con un tocco moderno.

Allo stesso tempo, Battlefield 6 dovrebbe introdurre una nuova modalità Battle Royale, che potrebbe potenzialmente attirare i giocatori lontano da Warzone, un gioco che ha visto una base di giocatori in calo negli ultimi anni.

Black Ops 7 sarà completamente svelato il 19 agosto e il prossimo autunno potrebbe trasformarsi in un intrigante testa a testa tra questi due giganti degli sparatutto.