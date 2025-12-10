Activision non pubblicherà più due titoli consecutivi di Modern Warfare o Black Ops

HQ

L'anno scorso è uscito Call of Duty: Black Ops 6, e il mese scorso abbiamo visto la prima di Call of Duty: Black Ops 7. Tuttavia, l'accoglienza è stata tiepida (e questo è un eufemismo) sia da parte dei media che dei tifosi, e ora sembra che le indagini su cosa sia andato storto abbiano prodotto i primi risultati concreti. Questo include, tra le altre cose, mettere in discussione la decisione di pubblicare giochi della stessa famiglia di Call of Duty così vicini.

Un post sul sito ufficiale della serie annuncia ora che sono in corso cambiamenti significativi nella strategia complessiva, con un esempio molto concreto. Ma iniziano scusandosi e promettendo di fare meglio:

"Sappiamo anche che per alcuni di voi il Franchise non ha soddisfatto completamente le vostre aspettative. Per essere molto chiari, sappiamo cosa vi aspettate e state certi che mantendremo e supereremo queste aspettative man mano che andiamo avanti."

Per raggiungere questo obiettivo, Activision Blizzard smetterà di pubblicare giochi Call of Duty nelle stesse sottoserie (come Modern Warfare o Black Ops) consecutivamente. Scrivono:

"Non faremo più uscite consecutive di giochi Modern Warfare o Black Ops. Le ragioni sono molteplici, ma la principale è garantire che ogni anno offriamo un'esperienza assolutamente unica."

Possiamo anche aspettarci cambiamenti che significhino davvero qualcosa invece di piccoli trucchi che nessuno ha davvero chiesto, anche se non vogliono fornire esempi di cosa questo possa significare nella realtà:

"Guideremo un'innovazione significativa, non incrementale. Anche se oggi non condividiamo quei piani, non vediamo l'ora di farlo quando sarà il momento giusto."

Pubblicare giochi dello stesso franchise ogni anno si è rivelato più difficile di quanto Activision Blizzard potesse immaginare, e ci sono un paio di titoli che avrebbero dovuto essere migliori, e purtroppo la sensazione di guerra affrettata non è rara. Incrociamo le dita che le misure diano risultati, e concludono parlando di una nuova generazione di giochi Call of Duty:

"Abbiamo costruito la prossima era di Call of Duty, e offrirà esattamente ciò che desideri, insieme ad alcune sorprese che spingono avanti il franchise e il genere. Non vediamo l'ora di accoglierti, ascoltarti e andare avanti insieme."