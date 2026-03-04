Activision risponde dopo che uno studio afferma che i giocatori di Call of Duty sono i più grandi imbroglioni del mondo videoludico

HQ

Che lo siano stati o meno, tutti abbiamo sospettato che un avversario in una partita multiplayer abbia barato prima o poi. Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, Marvel Rivals, Call of Duty, tutti hanno occasionalmente qualche sventura che rovina il gioco leale di tutti gli altri, ma uno studio recente indica che il franchise di sparatutto di Activision prende il comando quando si tratta di imbroglioni.

Lo studio, prodotto da Surfshark, ha evidenziato che Call of Duty registrava in media 66 ricerche mensili legate al cheating ogni 1000 giocatori. Queste ricerche erano collegate alla creazione di più imbroglioni, facendo affermare che Call of Duty abbia una percentuale maggiore di imbroglioni.

Questo, come sottolineato da Activision, non tornava del tutto. "Il barare è un problema che coinvolge tutto il settore, e una sfida che affrontiamo 24 ore su 24. Ma questo studio non riguarda il barare, riguarda la ricerca, e non include dati reali o input sui trucchi provenienti dai giochi a cui fa riferimento," ha dichiarato un portavoce di Activision in un comunicato (tramite Insider Gaming).

"Proteggere l'esperienza dei giocatori richiede dati accurati, un'applicazione costante e che i giocatori continuino a segnalare comportamenti sospetti. I titoli sensazionalistici non risolvono il problema. L'azione costante sì. Siamo impegnati in questo," prosegue la dichiarazione.

Essendo una franchigia leader con milioni di giocatori, il bacino di potenziali baratori con Call of Duty è probabilmente più grande di quello di molti giochi. Tuttavia, barare nei titoli multiplayer è un problema che l'intera industria sta affrontando, piuttosto che solo un franchise o un gioco.