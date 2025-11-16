Adam Boyes immagina un'industria dei giochi più sana e incentrata sull'uomo entro il 2030

HQ

Al DevGAMM di Lisbona, l'ex vicepresidente di PlayStation e co-CEO di Iron Galaxy Adam Boyes ha condiviso una visione ottimistica ma urgente su dove dovrebbe andare l'industria dei giochi e su come può arrivarci. Ora che gestisce la società di consulenza Vivrato, Boyes ha usato il suo workshop "Rally to Recover" per spingere i partecipanti a immaginare i titoli che vogliono leggere nel 2030, per poi lavorare a ritroso per renderli reali.

"Vediamo così tanti titoli negativi... Quindi quello su cui vogliamo davvero concentrarci sono le soluzioni", ha detto. L'esercizio ha prodotto idee audaci come "I piccoli sviluppatori sono ora il nuovo mega meta" e "I posti di lavoro nell'industria dei videogiochi sono i più alti di tutti i tempi, non influenzati dall'intelligenza artificiale". Boyes afferma che il punto era costringere sviluppatori, editori, piattaforme e investitori a uscire dai loro silos e comprendere le prospettive degli altri. "Spesso non pensiamo come gli altri... Quindi è stato affascinante vedere le squadre pensare fuori dagli schemi".

Boyes ha anche riflettuto sulla velocità con cui il settore è cambiato. "Quando sono entrato a far parte di PlayStation, le vendite digitali erano circa il 15%. Quando me ne sono andato, era circa il 70%", ha osservato, indicando un mercato che ora rilascia "18.000 prodotti all'anno su Steam". Rilevabilità, connettività e accessibilità sono i veri campi di battaglia di oggi. E mentre lo sviluppo indie una volta sembrava una frontiera, dice che è maturato in uno spazio sovraffollato in cui le piattaforme devono essere molto più selettive.

Boyes ha lasciato i partecipanti con un semplice compito: contattare qualcuno del ruolo che gli era stato chiesto di svolgere - sviluppatore, educatore, investitore, editore - e parlare per 30 minuti. Se l'industria farà di più, crede che quei titoli speranzosi del 2030 potrebbero non essere lontani.

Puoi guardare l'intervista completa qui sotto.