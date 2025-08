Adam Driver e Scarlett Johansson vengono usati per scacciare i lupi

HQ

L'audio degli attori Adam Driver e Scarlett Johansson viene utilizzato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per spaventare i lupi dall'uccidere il bestiame e cacciare il bestiame nelle fattorie negli Stati Uniti.

In particolare, l'USDA sta utilizzando la scena della discussione di Marriage Story, il film di Noah Baumbach del 2019 che vede Driver e Johansson entrare in un acceso battibecco che va rapidamente fuori controllo in una partita urlante tra l'ex marito e la moglie.

Secondo il Wall Street Journal, questo è solo uno dei pochi suoni che vengono riprodotti dagli altoparlanti per allontanare i lupi dagli allevamenti negli Stati Uniti. "Ho bisogno che i lupi rispondano e sappiano che, ehi, gli esseri umani sono cattivi", ha detto un supervisore distrettuale dell'USDA.

La pratica è nota come "wolf hazing" e altri audio includono Thunderstruck degli AC/DC. I droni che trasportano gli altoparlanti si sono dimostrati efficaci, poiché quando sono stati utilizzati in una fattoria in Oregon che ha visto 11 mucche uccise in 20 giorni, solo due sono state uccise nei successivi 85 giorni.

