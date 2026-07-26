Adam Driver rifiutare ruoli Marvel è una tradizione dell'MCU, dice Kevin Feige

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Anche se l'MCU non fosse più al suo apice, i soldi Marvel possono ancora attirare molti attori di prima fascia per interpretare supereroi, supercriminali e chiunque si trovi nel mezzo. Pedro Pascal nel ruolo di Richard Reed, per esempio. Ma c'è un attore che continua a sfuggire all'MCU, nonostante il suo protagonista Kevin Feige ammetta che la Marvel sarebbe felice di lavorare con lui.

Quell'attore è Adam Driver. In una recente intervista con Josh Horowitz di Happy Sad Confused, Feige è stato interrogato sul motivo per cui Ryan Gosling e Cynthia Erivo non si sono ancora uniti all'MCU, considerando che hanno dichiarato pubblicamente di voler interpretare rispettivamente Ghost Rider e Storm. "Non si sa mai cosa possa riservare il futuro," disse Feige, prima di lodare entrambi gli attori e poi essere interrogato sul possibile coinvolgimento di Adam Driver nell'MCU.

"Non è un segreto che vorremmo [lavorare con lui], ma è una tradizione fare Zoom con lui e poi lui se ne va," Feige ha spiegato, dicendo che Driver è stato avvicinato più volte dalla Marvel, ma non è mai riuscito a trovare qualcosa che lo ecciti abbastanza da mettersi un po' di spandex.

Non c'è controversia tra Driver e l'MCU, dato che Feige dice che è sempre una conversazione molto cordiale, con il protagonista di Star Wars e Girls che spesso dice sul momento che rinuncerà a un certo personaggio. Forse un giorno si aprirà finalmente un'opportunità per Driver per il suo debutto nell'MCU.