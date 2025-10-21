Adam Driver rivela di aver quasi recitato in un nuovo film di Star Wars ambientato dopo L'ascesa di Skywalker

HQ

Adam Driver potrebbe non aver avuto la mano migliore quando si è trattato del suo ruolo in Star Wars, ma ha fatto del suo meglio per garantire che il viaggio di Kylo Ren da cattivo riluttante ad arcicattivo a eroe redento fosse almeno ben recitato. Prima della sua apparente morte alla fine de L'ascesa di Skywalker, Driver ha impressionato Disney, Lucasfilm e molti fan. L'idea di un altro film, incentrato esclusivamente sul suo personaggio, non sembra troppo spaventosa, quindi.

Semmai, potrebbe essere stato uno sviluppo entusiasmante per il franchise. Parlando con AP News, Driver ha confermato che intorno al 2021 aveva parlato con il regista Steven Soderbergh di un nuovo film intitolato The Hunt for Ben Solo.

Driver ha detto che la Lucasfilm era a bordo e che il capo Kathleen Kennedy lo aveva contattato per tornare, e così è stata redatta una sceneggiatura. "[Era] una delle sceneggiature più belle di cui avessi mai fatto parte", Ha detto l'autista.

"L'abbiamo portato a Bob Iger e Alan Bergman e hanno detto di no. Non hanno visto come Ben Solo fosse vivo. E questo è tutto", ha continuato. Soderbergh ha aggiunto che "si è davvero divertito a fare il film nella mia testa. Mi dispiace solo che i fan non possano vederlo".

Beh, sembra che Ben Solo, alias Kylo Ren, sia davvero morto e sepolto. Nonostante l'attore e Steven Soderbergh cerchino di rianimarlo, la Disney non lo vede tornare. Forse come un fantasma di forza un giorno.