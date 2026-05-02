Adam Scott anticipa la terza stagione di Severance, dice di conoscere già il finale

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Siamo passati quasi un anno dal finale della seconda stagione di Severance, e secondo la star Adam Scott, la terza stagione non ha ancora iniziato le riprese. Nonostante ciò, come produttore esecutivo della serie, Scott è consapevole di dove sta andando la trama ed è molto entusiasta.

"Sono produttore esecutivo della serie, quindi sono coinvolto in tutto. Parliamo sempre con gli sceneggiatori e con Dan [Erickson]. So tutto di quello che succede. [Come attore] Mi piace avere quante più informazioni possibile," ha detto Scott a Variety, rivelando di conoscere già il finale di Severance.

Nella stessa intervista, Scott ha anche anticipato la terza stagione, dicendo: "Sarà fantastica. Ci sono così tante sorprese. Non vedo l'ora di girarla. Ben [Stiller] è ancora molto coinvolto nella serie. Sarà fantastico. Sapete, sono passati più di due anni da quando abbiamo finito di girare la seconda stagione. Siamo tutti ansiosi di tornare. Ci manchiamo."

Scott ha ammesso di aver lottato duramente per il ruolo di Mark Scout in Severance, perché dopo Parchi e Tempo Libero voleva davvero qualcosa con un tocco più drammatico. Dopo aver ottenuto il ruolo da protagonista nel dramma di successo, spera che possa essere un successo come altri drammi di prestigio.

"Amo così tanto Twin Peaks e adoro che la gente continui a scoprirlo più e più volte. Non so se [Severance vivrà nella cultura e sarà ricordato così, ma sono d'accordo - c'è molto potere nel non sapere. Una cosa che cerchiamo sempre di fare nella serie è mantenere un elemento di mistero. Mi è piaciuto molto come è finito I Soprano. Mi ha frustrato, ma è stato brillante e non ho ancora capito come fare," ha detto Scott.