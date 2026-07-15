Adam Scott e Robert De Niro sono i protagonisti dell'adattamento teso di The Whisper Man di Netflix

Il primo trailer completo è finalmente arrivato per l'emozionante adattamento Netflix del romanzo thriller dell'autore Alex North, The Whisper Man, con questo film teso, sotto pressione e piuttosto spaventoso che arriverà sulla piattaforma di streaming tra circa sei settimane, il 28 agosto.

Conosciuto con lo stesso nome di The Whisper Man, questo film segue un padre disperato mentre cerca di trovare e salvare suo figlio da un serial killer distorto, che dovrebbe scontare l'ergastolo. Per aiutare a rintracciare questo maniaco, il padre recluta il suo padre lontano, un ex detective che avrebbe catturato The Whisper Man decenni prima. Ora la coppia e le forze dell'ordine locali stanno correndo contro il tempo per trovare il figlio rapito prima che The Whisper Man faccia un'altra vittima.

Diretto da James Ashcroft, The Whisper Man è protagonista da Adam Scott, che interpreta il padre tormentato, mentre Robert De Niro interpreta l'ex detective e Michelle Monaghan appare come una detective della polizia locale. Non è chiaro chi interpreti esattamente The Whisper Man, ma il cast è rinforzato da personaggi come Hamish Linklater, Michael Keaton, Owen Teague, John Carroll Lynch e altri.

Con la data della prima che si avvicina, puoi vedere qui sotto il trailer e la sinossi di The Whisper Man.

"Quando suo figlio di otto anni viene rapito, uno scrittore di gialli vedovo si rivolge al padre separato, un ex detective di polizia in pensione, per chiedere aiuto, solo per scoprire un legame con il caso di decenni fa di un serial killer condannato noto come "L'Uomo Sussurrante."