Adam Scott fa un viaggio irlandese nei suoi peggiori incubi in Hokum

In un mondo di sciocchezze rigurgitate, adattamenti e intrattenimento piuttosto mediocre, il genere horror continua a distinguersi e a essere un baluardo di creatività. C'è una costante ondata di nuovi progetti entusiasmanti in arrivo, soprattutto da aziende di produzione che si sono affermate offrendo questo tipo di prodotti. Un esempio è Neon, che dopo aver citato Longlegs come esempio negli ultimi tempi, tornerà presto con il film noto come Hokum.

Questo è un film horror che segue uno scrittore interpretato da Adam Scott, che viaggia in Irlanda per visitare una locanda isolata come parte di un tentativo di disperdere le ceneri dei suoi genitori. Tuttavia, le cose peggiorano presto quando questo autore si rende conto che la locanda è infestata da una strega terrificante che lo costringe ad affrontare visioni e eventi orribili del suo passato.

Con la debutta prevista per il 1° maggio nelle sale, potete vedere il trailer e la sinossi di Hokum qui sotto. Per quanto riguarda chi è al timone di questo film, è scritto e diretto da Damian McCarthy, precedentemente noto per Oddity.

"Quando lo scrittore Ohm Bauman si rifugia in una locanda isolata per spargere le ceneri dei genitori, viene consumato dai racconti di una strega che infesta la suite nuziale di miele. Visioni inquietanti e una scomparsa scioccante lo costringono ad affrontare angoli oscuri del suo passato."