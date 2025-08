Adam Scott vorrebbe vedere Jerry... Larry... Lenny... quel ragazzo ottiene uno spin-off di Parks and Rec

HQ

è finita anni fa, ma per molti rimane una delle migliori sitcom che abbiano abbellito gli schermi televisivi nella memoria recente.Parks and Recreation Se ne parla regolarmente, nonostante non ci sia alcun segno che continui, a differenza di Community per esempio (cosa diavolo è successo al film Community ?), ma ci sono ancora frequenti domande su come potrebbe essere ampliato se lo fosse.

L'ultimo a cui è stata posta questa domanda è Adam Scott, noto di recente per Severance ma prima per il suo tempo come Ben Wyatt in Parks and Rec, dove in un'apparizione al podcast di Entertainment Weekly, ha rivelato quale personaggio gli piacerebbe vedere apparire in uno show spin-off. Inutile dire che potrebbe sorprenderti.

Scott ha spiegato che Jerry Gergich sarebbe la persona perfetta per apparire in una serie spin-off, perché Larry Gergich ha concluso lo show principale come sindaco di Pawnee, mettendo il caro vecchio Garry Gergich in una posizione perfetta per essere la star della sua serie.

Per intero, Scott osserva: "Probabilmente Jerry [Jim O'Heir]. Penso perché quando abbiamo lasciato lo show, lui era ancora sindaco di Pawnee. Mi piacerebbe vedere come è andata a finire, se ci sono stati scandali o se è stato in grado di mantenere la polvere asciutta e gestire la città nel modo in cui sappiamo che dovrebbe essere gestita".

È certamente un'idea interessante ma ha un grosso difetto; Per un uomo con così tanti pseudonimi, come intitolerebbe uno spin-off del genere?