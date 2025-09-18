Adattati per sopravvivere in azione roguelite Tutto è granchio

Durante il Convergence Games Showcase, lo sviluppatore Odd Dreams Digital è apparso e ha presentato un altro sguardo al suo prossimo roguelite d'azione, Everything is Crab. Questo è un gioco in cui l'obiettivo è adattarsi e sopravvivere in un ecosistema sandbox fiorente e vivente, in cui il tuo protagonista granchio deve mutare per diventare più forte e superare la moltitudine di minacce che disseminano la terra.

La sinossi completa del titolo spiega così: "Emergi dal fango come un blob amorfo ed evita i predatori mortali prima di aggredirti come un granchio e pizzicare la forza vitale di una creatura, oppure fai da fantasma agli animali e attaccati alle piante se preferisci un approccio pacifico. Aggiungi evoluzioni strane e meravigliose alla tua creatura e sfuggi alla carcinizzazione, con oltre 100 evoluzioni basate su animali reali che si combinano per creare una complessa chimera di un personaggio. Sii come un Potamon e collezionali tutti!"

Come parte della vetrina, è arrivato un nuovo trailer del gioco, che potete vedere per intero qui sotto. Mette in evidenza il gameplay basato sulle mutazioni e alcuni dei boss e dei nemici che saranno presenti, alcuni dei quali sono presenti nel playtest pubblico che è in corso al momento tramite Steam.

Per il resto, per quanto riguarda la data di lancio del gioco, questa deve ancora essere confermata, ma ci è stato detto di aspettarci un lancio nel 2026.