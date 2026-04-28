Addio allo studio Spiders: Nacon non è riuscita a trovare un acquirente per la controllata e ha iniziato il processo di chiusura delle sue attività e di licenziamento del personale

HQ

Forse non ne sei a conoscenza, ma la divisione software di Nacon ha dichiarato bancarotta a febbraio. Questo portò alla gestione dei suoi asset e delle controllate (KT Racing, Cyanide, Nacon Tech e Spiders) sotto amministrazione per ristrutturare l'azienda e vedere se poteva essere salvata nel suo insieme. Fino a metà aprile, l'amministratore nominato dal tribunale e Nacon avevano ancora sperato che un fondo o un investitore esterno potesse fare un'offerta per acquistare lo studio, fondato a Parigi nel 2008, e quindi salvarlo. Tuttavia, poiché non è stata ricevuta alcuna offerta, il tribunale ha ora avviato un procedimento di liquidazione, che entrerà in vigore entro 15 giorni.

Questa è una notizia devastante per i 70 dipendenti ancora al lavoro nello studio, anche se si sono preparati per giorni a questa notizia difficile, aggiornando i CV e partecipando a sessioni di riqualificazione e seminari sul lavoro interni. Secondo l'emittente francese Origami, i tradizionali drink del venerdì di questa settimana diventeranno in realtà una "festa tributo" che segna i 18 anni di storia dello studio.

Nell'ultimo decennio, Spiders ha pubblicato Greedfall, Steelrising e GreedFall 2: The Dying World, giochi di budget e ambizione significativi che, tuttavia, non hanno avuto un impatto positivo tra i giocatori, né criticamente né finanziariamente. Nel 2025, un progetto non annunciato e con grande budget con nome in codice Dark è stato cancellato e da allora tutte le risorse sono state reindirizzate al tentativo di ottimizzare GreedFall 2: The Dying World al meglio, un progetto che aveva già subito tagli al budget. Fino a pochi giorni fa, stavano preparando prototipi per una proposta per salvare lo studio, ma la pre-produzione si è interrotta pochi giorni fa.

Con la chiusura di Spiders, è molto probabile che anche l'altra controllata messa in vendita da Nacon, Nacon Tech, chiuda definitivamente.