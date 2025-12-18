HQ

In uno studio intitolato per test di sobrietà "Supramolecular Ionic Polymerization: Cellulose-Based Supramolecular Plastics with Broadly Tunable Mechanical Properties" conclude che è effettivamente possibile produrre plastica a base di piante invece che di petrolio, poiché gli scienziati giapponesi hanno creato un nuovo tipo di plastica che può degradarsi completamente utilizzando acqua di mare o ambienti naturali, e non contiene microplastiche né danneggia gli animali, piante o anche il terreno.

Il nuovo tipo di plastica chiamato CMCSP è resistente quanto la plastica convenzionale e possiede le stesse capacità di trasformazione e modifica a seconda dell'utilizzo.

Pur non essendo la prima plastica a base di cellulosa, è la prima che può essere completamente degradata naturalmente senza lasciare microplastiche, una contaminazione così grave che solo pochi mesi fa l'ONU ha cercato di negoziare un trattato sulla questione, considerata una minaccia diretta per la salute dell'intero ecosistema planetario.

Se questo otterrà finanziamenti, potrebbe essere una delle scoperte più importanti e un primo passo per liberare il mondo da oltre 400 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno.

Un grande grazie a Zhenghong Chen, Yang Hong, Hiroyuki Inuzuka, Kiichi Mizukami e al responsabile della ricerca Takuzo Aida del RIKEN Center for Emergent Matter Science in Giappone.