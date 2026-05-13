Addio silenzioso di Nagoshi Studio: il sito ufficiale dell'azienda non è più disponibile

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Dopo la decisione di NetEase di ritirare i finanziamenti da Nagoshi Studio, le prospettive non sembravano affatto buone per l'azienda fondata dal creatore di Yakuza, Toshihiro Nagoshi. Il creativo giapponese ha fondato lo studio che porta il suo nome dopo aver lasciato Sega e poco dopo ha iniziato a lavorare su Gang of Dragon, un titolo d'azione pensato per competere allo stesso livello della serie che aveva contribuito a fondare presso RGG Studio e Sega, presentata ai Game Awards lo scorso anno.

Qualche settimana fa, abbiamo riportato la chiusura del canale YouTube e la rimozione dei trailer Gang of Dragon, e tutto indicava che la chiusura dello studio sarebbe stata annunciata poco dopo. Ad oggi, non abbiamo ancora una dichiarazione ufficiale, ma abbiamo un altro indizio inquietante: il sito web di Nagoshi Studio è appena diventato inaccessibile. Se provi ad accedere a Nagoshistudio.com, riceverai un errore DNS, che indica che il dominio non è disponibile. Sembra che Nagoshi Studio svanirà silenziosamente nella storia, come un'altra vittima della situazione turbolenta del settore.

Ti sarebbe piaciuto provare Gang of Dragon ?