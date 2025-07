AdHoc Studio sta sviluppando il primo videogioco di Critical Role

HQ

I fan di Critical Role possono ora sapere chi ci sarà dietro lo sviluppo del primo videogioco ufficiale dell'IP, e non è altro che AdHoc Studio. Lo sviluppatore, composto da ex sviluppatori e narratori di Telltale, darà vita al regno fantastico.

La partnership è stata annunciata sui social media e coperta per la prima volta da Variety. Tutto è iniziato quando Travis Willingham - CEO e membro del cast di Critical Role - stava lavorando come doppiatore con AdHoc Studio al loro prossimo gioco di supereroi Dispatch (dove anche sua moglie Laura Bailey è un membro del cast).

Willingham è rimasto così colpito dalle capacità di AdHoc Studio che ha deciso di intraprendere una partnership per il gioco Critical Role. Inizialmente iniziato come una campagna di D&D, Critical Role ha ora un sacco di romanzi scritti sul suo mondo insieme a tre stagioni di The Legend of Vox Machina su Amazon, con un'altra serie basata su The Mighty Nein in lavorazione.

Guardando Dispatch, è probabile che il gioco Critical Role seguirà il suo stile di gioco, che è molto narrativo e offre al giocatore scelte chiave nei dialoghi e nei momenti della storia per costruire il proprio percorso unico attraverso la propria avventura. I fan che volevano qualcosa come un gioco di ruolo più ricco di azione potrebbero finire per essere un po' delusi, ma poi di nuovo non sappiamo cosa stia preparando AdHoc, quindi tutto ciò che possiamo fare è lasciarli cucinare.