Adobe e Nvidia stanno collaborando per costruire la piattaforma di nuova generazione Firefly AI

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Adobe ha annunciato sul proprio sito web una partnership strategica per costruire la piattaforma di nuova generazione Firefly AI. L'idea è espandere l'ecosistema di IA generativa di Adobe, che copre la produzione di immagini, video, audio e design.

Firefly offre già accesso a diversi modelli di intelligenza artificiale. E in futuro, Nvidia porterà le sue tecnologie sulla piattaforma, come librerie di calcolo CUDA-X, modelli Cosmos e strumenti di IA basati su agenti.

Tra queste innovazioni c'è il digital twin 3D, che è "la soluzione [che] crea repliche virtuali di prodotti fisici che agiscono come identità digitali permanenti per esperienze di marketing e commercio". In altre parole, consente alle aziende di creare copie virtuali dei loro prodotti per uso marketing, come la produzione di materiali pubblicitari senza una descrizione fisica, e immagini e video realistici possono essere generati direttamente dal prodotto in un ambiente digitale.

Inoltre, Adobe prevede di utilizzare la tecnologia NemoClaw di Nvidia, che porta più strumenti di sicurezza e gestione all'IA basata su agenti. Questi possono essere utilizzati per costruire sistemi che producono contenuti in modo indipendente basandosi su una data descrizione, dalla ricerca di background fino a un risultato finale.

La tecnologia di Nvidia sarà ampiamente integrata nei prodotti Adobe, come Acrobat, Photoshop, Premiere Pro, Frame.io ed Experience Platform, come riportato da Muropaketti.