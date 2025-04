Adolescence è uno dei più grandi spettacoli Netflix di tutti i tempi

Adolescence è davvero spuntato dal nulla ed è salito a livelli immensi. Chiaramente il passaparola che circonda questa serie ha funzionato a suo favore, poiché ora lo spettacolo drammatico è diventato una delle più grandi serie inglesi di Netflix fino ad oggi.

Secondo le classifiche Top 10 dello streamer, Adolescence è attualmente la nona serie inglese più grande dello streamer, superando Stranger Things ' terza stagione e persino scalzando la seconda stagione di Bridgerton fuori dalle classifiche.

È anche sul punto di salire al settimo posto, dato che al momento lo show ha 96,7 milioni di visualizzazioni, che è appena dietro l'ottavo posto Fool Me Once e il settimo posto The Night Agent: Stagione 1, entrambi con 98,2 milioni di visualizzazioni.

Vale la pena notare che in ore visualizzate Adolescence è molto indietro rispetto a molti di questi titani, poiché il tempo di esecuzione più breve significa che attualmente è a 370,7 milioni di ore visualizzate sullo streamer, che è la metà del decimo posto Stranger Things: Stagione 3 a 716,1 milioni.

Fino a che punto pensi che possa arrivare Adolescence ?