Adolescence messo a disposizione di tutte le scuole secondarie del Regno Unito

Potresti aver visto Adolescence su Netflix di recente, forse dopo il suo massiccio debutto e l'accoglienza che l'ha lodata come una delle migliori serie del 2025 finora. Lo spettacolo non è solo in prima pagina per la sua qualità, ma viene anche usato come esempio e strumento di apprendimento per mostrare come l'estremismo e la violenza possano insinuarsi nella vita dei giovani durante i loro giorni di scuola, qualcosa che il primo ministro britannico Keir Starmer ha sostenuto di recente.

Questo è stato ora ampliato per vedere Adolescence reso disponibile a tutte le scuole secondarie in tutto il Regno Unito attraverso la piattaforma Into Film+. L'idea è che possa essere utilizzato per produrre guide e risorse per aiutare insegnanti, genitori e tutori ad affrontare qualsiasi conversazione delicata che potrebbe essere correlata alla trama dello show.

In particolare, ci viene detto: "Da oggi stiamo rendendo disponibile Adolescence a tutte le scuole secondarie del Regno Unito attraverso Into Film+.

"Inoltre, l'ente di beneficenza per le relazioni sane Tender produrrà guide e risorse per insegnanti, genitori e tutori per aiutare a navigare nelle conversazioni sulla serie".

Pensi che questa sia una decisione intelligente da parte di Netflix rendere disponibile lo spettacolo straziante come strumento educativo?