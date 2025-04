Adolescence: La stagione 2 è una possibilità, i colloqui sono già in corso su Netflix

Adolescence, lo show Netflix che è diventato uno dei più grandi di sempre per lo streamer, ha avuto un impatto enorme da quando è stato presentato in anteprima il mese scorso, diventando disponibile nelle scuole secondarie del Regno Unito, e Brad Pitt, che ha prodotto la serie con la sua società Plan B Entertainment, sta già parlando di una possibile seconda stagione con Philip Barantini, il regista dello spettacolo.

È stato riportato da Deadline, anche se sono cauti sulla scelta delle parole, dicendo che sono in trattative iniziali "per realizzare quella che potrebbe diventare una seconda stagione di Adolescence ", descrivendola specificamente come una "prossima iterazione" dello show.

Dede Gardner, co-presidente di Plan B, ha detto che stanno pensando a come "allargare l'apertura, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi", senza rivelare troppi dettagli sui loro piani. Uno scenario possibile è che Adolescence diventi una serie antologica con altre storie, anche se dovrebbero essere molto cauti su cosa raccontare dopo. Il messaggio della serie, ideato dai creatori Jack Thorne e Stephen Graham, è stato sapientemente raccontato in quattro episodi...