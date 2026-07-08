Adolescente arrestato dopo aver presumibilmente usato ChatGPT per cancellare 46.000 abbonamenti all'anime

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Uno studente delle superiori in Giappone è stato arrestato con l'accusa di aver hackerato il servizio Bandai Channel, dove avrebbe usato ChatGPT per cancellare oltre 46.000 abbonamenti sfruttando una vulnerabilità nel sistema.

Secondo la polizia, l'attacco è avvenuto alla fine dello scorso anno e ha portato alla cancellazione totale di 46.812 account contro la loro volontà; Solo dopo ampi sforzi l'attacco fu sventato e l'ordine ripristinato per le persone colpite.

La polizia afferma che il sospetto era stato precedentemente arrestato per accesso non autorizzato a account utente sulla stessa piattaforma. L'adolescente avrebbe confessato le sue azioni durante l'interrogatorio e afferma di non avere motivazioni personali né vendetta né contro l'azienda né contro le vittime.