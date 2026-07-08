Adolescente arrestato dopo aver presumibilmente usato ChatGPT per cancellare 46.000 abbonamenti all'anime
Uno studente di 15 anni in Giappone ha usato ChatGPT per creare malware che ha cancellato oltre 46.000 abbonamenti sul servizio di streaming anime Bandai Channel.
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Uno studente delle superiori in Giappone è stato arrestato con l'accusa di aver hackerato il servizio Bandai Channel, dove avrebbe usato ChatGPT per cancellare oltre 46.000 abbonamenti sfruttando una vulnerabilità nel sistema.
Secondo la polizia, l'attacco è avvenuto alla fine dello scorso anno e ha portato alla cancellazione totale di 46.812 account contro la loro volontà; Solo dopo ampi sforzi l'attacco fu sventato e l'ordine ripristinato per le persone colpite.
La polizia afferma che il sospetto era stato precedentemente arrestato per accesso non autorizzato a account utente sulla stessa piattaforma. L'adolescente avrebbe confessato le sue azioni durante l'interrogatorio e afferma di non avere motivazioni personali né vendetta né contro l'azienda né contro le vittime.