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Adolescente arrestato due volte in una settimana dopo che gli scherzi con la pistola ad acqua sono diventati virali

Un quattordicenne a Parigi è stato arrestato due volte nell'arco di una settimana dopo aver ripetutamente spruzzato sconosciuti con una pistola ad acqua.

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Un ragazzo di 14 anni a Parigi è stato arrestato due volte in una settimana dopo essere diventato famoso per aver spruzzato i passanti con una pistola ad acqua e aver pubblicato i suoi scherzi sui social media. Secondo i media francesi, avrebbe anche chiesto due euro ad alcune persone in cambio del fatto che non li bagnòsse.

Il ragazzo, che ha frequentato il Canal Saint-Martin durante l'ondata di caldo in Francia, è diventato una sensazione virale su TikTok francese. Oltre ai suoi "scherzi", si dice che sia stato coinvolto in diversi altri episodi, tra cui sospetti furti, atti vandalici e insulti contro agenti di polizia.

Il primo arresto avvenne a fine giugno e coinvolte, tra le altre cose, atti di vandalismo e violenza di gruppo. Pochi giorni dopo, fu nuovamente arrestato, questa volta con l'accusa di furto aggravato, insulto a un agente di polizia e resistenza all'arresto.

Il suo avvocato ha anche dichiarato che l'attenzione diffusa ha portato l'adolescente a essere sottoposto a molestie e minacce sui social media.

Adolescente arrestato due volte in una settimana dopo che gli scherzi con la pistola ad acqua sono diventati virali

@logikinfo

Les motifs de l’arrestation du jeune Hamza, « La Douane », interpellé à Paris pour des faits de v3lences en réunion et dégradations au canal Saint-Martin.

♬ Beethoven Moonlight Sonata-High Sound Quality - Amemiya

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